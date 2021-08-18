بلدية تونس تُعلن توزيع 100 مكثف أكسجين على عدد من المستشفيات

عقدت بلدية تونس صباح اليوم الأربعاء، ندوة صحفية خصصتها للإعلان عن توزيع 100 مكثف أكسجين على عدد من المستشفيات بحضور الشاذلي بوعلاق والي تونس وأحلام قزارة ممثلة وزير الصحة.

وأشادت سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة بدعم الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة باللغة الفرنسيةAIMF.

وأوضحت المتحدثة في هذا المجال، أنه سيتم وضع مكثفات الأكسجين على ذمة وزارة الصحة قصد توزيعها حسب احتياجات المستشفيات، مشيرة إلى وجود جزء ثانٍ لمساعدات يتمثل في معدات طبية سيتم وضعها على ذمة المستشفيات.

من جانبه، حذر الشاذلي بوعلاق والي تونس من التراخي في التعامل مع الجائحة الذي تمت ملاحظته في سلوك المواطنين خاصة بعد عمليات التلقيح المكثف.

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