بلدية تونس تُوزّع مساعدات اجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة

تولت سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة مساء اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، إعطاء شارة انطلاق أول عملية توزيع مساعدات اجتماعية في شكل مواد غذائية (الف قفة) يتم إيصالها إلى بيوت مستحقيها من قبل رؤساء الدوائر البلدية لمدينة تونس.

و تهدف هذه التدخلات الاجتماعية التي تؤمنها بلدية تونس إلى توفير المساندة و الرعاية الازمة لمتساكني مدينة تونس في مختلف دوائرها البلدية من الفئات الاجتماعية الضعيفة بمختلف أصنافها خاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن تطبيق الحجر الصحي الشامل الإجباري لمجابهة وباء الكورونا ببلادنا.

وثمنت بلدية تونس تجاوب كل المتطوعين لإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي التضامني الذي يعزز وحدة التونسيات و التونسيون.

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