بلدية تونس: منع الأسواق الأسبوعية وغلق حديقة البلفيدير والفضاءات الثقافية

انعقدت جلسة استثنائية للمجلس البلدي ببلدية تونس مساء اليوم الاثنين 16 مارس 2020، للنظر في اتخاذ جملة من التراتيب الخاصة للترفيع من درجة الحذر و التوقي من انتشار خطر عدوى فيروس الكترونيا المستجد.

و تم اتخاذ القرارات والتراتيب التالية :

1- غلق الاسواق الأسبوعية بكامل المنطقة البلدية لمدة شهر قابلة للتجديد

2-غلق حديقة البلفدير

3-غلق الفضاءات الترفيهية والثقافية لمدة شهر قابلة للتجديد

4-غلق قاعات الألعاب وتحديد عدد الحضور في مراسم إبرام عقود الزواج بكافة القاعات البلدية حسب مساحة القاعة

5-التشدد في منح تراخيص إقامة الحفلات الخاصة

6- غلق الحمامات العمومية

7- تشديد الرقابة و الحرص على تفعيل قرار منع بيع الاكلة الخفيفة في محيط المستشفيات و المؤسسات الاستشفائية

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