بلدية رادس تُؤكّد العثور على الطفل «براء» في أكودة بصحة جيّدة

اكدت بلدية رادس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من العثور على الطفل « براء » في جهة أكودة من ولاية سوسة وهو في صحة جيّدة وسيتمّ تسليمه إلى أهله في غضون الساعات القليلة القادمة.

وتقدّمت بلدية رادس بالشكر للوحدات الامنيّة، مثمنة الهبّة المحلية والوطنية التي شهدتها المدينة من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني، مهنئة عائلة الطفل بعودة إبنهم سالما معافيا.

ودعت البلدية جميع الأولياء إلى توخّي الحذر والتحلّي باليقظة اللازمة.

يُشار إلى أن الطفل « براء » البالغ من العمر 14 عاما والقاطن بمدينة رادس فُقد منذ أوّل أمس الاثنين عندما كان في طريق العودة من منزل جدّته بالجهة.

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