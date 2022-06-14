بلعيد: اختيار وتعيين رئيس الحكومة سيُوكل لرئيس الدولة وليس للحزب الفائز في الانتخابات

أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الاثنين، أن عملية اختيار وتعيين رئيس الحكومة ستوكل في الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وليس للحزب الفائز في الانتخابات، معتبرا أنه في كثير من الأحيان الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة ليست بالضرورة رجلا سياسيا حزبيا.

وبين بلعيد بأنه في حالة فشل رئيس الجمهورية في حسن الاختيار فبإمكانه تعيين شخص آخر وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة فيتخلى الرئيس عن منصبه ، وفق قوله.

واعتبر العميد الصادق بلعيد أن البديل حاليا هو أن نقلب الصورة والتركيز على الركن الأساسي وهو الركن الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي.

وبين بلعيد بأن الاتجاه الأول للهيئة الاستشارية هو نوعية النظام الأصلح للبلاد، عبر إخراج البلاد من الدور المهيمن الحالي للدولة والإدارة.

وأوضح المتحدث بأن الحكومة ستُصبح هيئة حُكمية لتقديم المبادرات ومهمتها ليست تنفيذية بل ستكون المحرك للاقتصاد، مشددا على أن البرلمان سيقتصر دوره على الجانب التشريعي فحسب.

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