بلعيد: توصلنا بإعانة الجميع لوضع مسودة الدستور ونأمل أن تحظى برضا الرئيس

سلّم الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد اليوم الاثنين 20 جوان 2022، مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبين بلعيد أن اللجنة تمكنت من أن تكون في الموعد المحدد رغم الظروف الصعبة نظرا لقصر الوقت في هذا المجال.

وأضاف بلعيد: « توصلنا بإعانة الجميع لوضع مسودة لدستور نأمل أن تحظى برضى رئيس الجمهورية » .

ومثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة.

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