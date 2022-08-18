بلغت 53.5 تحت الشمس: تسجيل رقم قياسي لدرجات الحرارة بالمنستير

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس، أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد اليوم بالمنستير حيث بلغت الحرارة القصوى 47.1 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 47.0 المسجل يوم 8 اوت 1999.

وأشار المعهد إلى أن 47.1 هي الحرارة المسجلة في الظل وفق المعايير المصادق عليها من طرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مبرزا بأن الحرارة القصوى المسجلة في الشمس كانت 53.5 درجة.

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