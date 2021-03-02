بلقاسم الطايع متصرفا مفوضا على رأس شركة الخطوط التونسية

أعلن المدير المركزي المكلف بالاتصال بشركة الخطوط التونسية سامي بليدي في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الخطوط التونسية قرّر تعيين بلقاسم الطايع متصرفا مفوضا على رأس شركة الخطوط التونسية في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة .

ويأتي تكليف الطايع، اياما بعد اقاله الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي.

جدير بالذكر بأن بلقاسم الطايع تولي منصب متصرف مفوض بالناقلة الوطنية الجوية، من جويلية 2020 الى ديسمبر 2020، بعد إقاله المدير العام الأسبق الياس المنكبي ، في 7 جويلية 2020.

ويتولى الطايع، في الوقت الحالي، خطّة رئيس مدير عام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ 23 اكتوبر 2020

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