بلينكن: أودُّ أن تقدم تونس خطة إصلاحات معدلة لصندوق النقد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بمقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

وأضاف بلينكن: « نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية ».

وتابع: « من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي ».

وقال بلينكن ردا على سؤال حول تونس: « أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ».

وأضاف « نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول ».

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