بمستشفى الرابطة: وحدة الإنعاش المكثف بقسم أمراض القلب تدخل حيّز الاستغلال



أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن وحدة الإنعاش المكثّف بقسم الكشوفات الوظيفية وإنعاش القلب بمستشفى الرابطة دخلت حيّز الاستغلال.

وبينت الوزارة بأنّ هذه الوحدة التي بلغت تكاليف إنجازها 1.2 مليون دينار تشتمل على 12 سريرا وتجهيزات ومعدّات طبيّة متطوّرة.

وستمكّن هذه الوحدة من مزيد تحسين الخدمات المقدّمة للمرضى بهذه المؤسسة الاستشفائية الجامعيّة.

كلمات البحث :أمراض القلب;الرابطة;وحدة الإنعاش