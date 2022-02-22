بمستشفى شارل نيكول: تدشين الوحدة الجديدة للعمليات بقسم أمراض النساء والتوليد

أشرف وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، بمستشفى شارل نيكول على تدشين الوحدة الجديدة للعمليات بقسم أمراض النساء والتوليد « ب » التي تحتوي على 3 قاعات عمليات و 3 قاعات ولادة ووحدة للتكفل بما بعد الولادة وتتكون من 6 أسرّة.

كما دشّن الوزير وحدة الإعداد للولادة للتكفّل بالنساء الحوامل ومرافقتهنّ في فترة ما قبل الولادة بقسم أمراض النساء والتوليد « أ » حيث يتم تأطير الحوامل في عدة جوانب نفسية وغذائية والقيام بتمارين تساعد الحوامل على الولادة بطرق علمية مبسّطة، كما يتم إستدعاء الأزواج ليقع تحضيرهم نفسيا ونظريا لمتابعة الحمل وإستقبال الرضيع في أحسن الظروف.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الإعداد للولادة للتكفّل بالنساء الحوامل هي الأولى من نوعها في القطاع العمومي وهي من الإنجازات التي من شأنها أن تعزز المكاسب الصحية للمرأة التونسية، والتي ستساعد النساء الحوامل على التحضير النظري والتطبيقي للأمومة والأبوة وهي وحدة مجهزة بأدوات وتقنيات متطوّرة توفّر خدمة الإعداد لما قبل الولادة بإشراف طاقم طبّي مختصّ متكون من طبيب نساء وتوليد وقابلة وأخصائي نفسي وأخصائي تغذية.

كلمات البحث :أمراض النساء;عمليات;مستشفى شارل نيكول