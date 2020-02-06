بمشاركة 450 شركة ومؤسسة: افتتاح ندوة مبادرة «ازدهار افريقيا»

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس، على افتتاح ندوة مبادرة « ازدهار افريقيا » بمشاركة حوالي 450 شركة ومؤسسة من بينها 50 شركة امريكية.

واعتبر يوسف الشاهد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن استضافة تونس لمبادرة »ازدهار إفريقيا » يترجم الثقة العالية في بلادنا ودورها الفاعل في افريقيا مجددا التأكيد على أن الدولة ستبذل قصارى الجهد وستعمل على تسخير كافة الامكانيات المتاحة من أجل المساهمة انجاح هذه التظاهرة من منطلق الايمان بأن القارة الافريقية أحوج ما تكون اليوم إلى دفع الاستثمار فيها وتنمية تجارتها الخارجية وتوطيد علاقاتها الاقتصادية وتأكيد انفتاحها على الاقتصاد العالمي.

وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية مستذكرا في هذا السياق الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى واشنطن من 10 إلى 12 جويلية 2017 مبينا في نفس الإطار خصوصية هذه العلاقات وعمقها والتي تم وضع لبناتها على امتداد 200 سنة لتشهد ديناميكية جديدة منذ الثورة توجت بتوقيع الجانبين خلال الزيارة التي أداها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلى واشنطن في ماي 2015 على مذكرة تفاهم حول إقامة شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية على المدى الطويل.

واعتبر رئيس الحكومة أن تنظيم هذه التظاهرة ينسجم مع توجهات الدبلوماسية التونسية منذ سنة 2011 والتي بوّأت البعد الافريقي مكانة الصدارة في هرم أولوياتها انطلاقا من إيمان بلادنا بأن افريقيا تمثل أمل العالم ومستقبله الاقتصادي والتنموي خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

كلمات البحث :أفريقيا;شركة