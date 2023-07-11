بمطار تونس قرطاج: حجز 46100 حبة دواء مهربة

تمكن أعوان الديوانة بفرقة مراقبة المسافرين بمطار تونس قرطاج من ضبط مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية حيث باخضاع أمتعته الشخصية إلى التفتيش تم ضبط 46100 حبة دواء مهربة نوع » Rivotril 2mg » خاصة بمداواة مرض الصرع ويشتبه في كونها تحتوي على مادة مخدّرة، داخل ثلاثة حقائب خاصة بالمسافر المذكور وبسؤاله عن مصدرها لم يدل بأية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر في الغرض كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية لمواصلة التحريات.

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