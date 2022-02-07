بمطار قرطاج: إحباط تهريب كمية من القنب الهندي مدمجة بمكونات كمية من الحلوى

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القنب الهندي المدمجة داخل مكونات أكياس من الحلوى بحوزة مواطنة أجنبية قادمة من الخارج وذلك إثر قيام أعوان الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين بالمطار.

وكشفت الديوانة التونسي في بلاغ لها، بأنه بإخضاع أمتعة المسافرة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 100 كيس من الحلوى تحتوي على مخدر القنب الهندي تزن 3400 غرام .

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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