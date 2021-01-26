بمطار قرطاج: إحباط تهريب كمية من المخدرات في شكل كبسولات قام مسافر بابتلاعها

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 74 كبسولة من مخدر القنب الهندي قام مسافر قادم من الدار البيضاء بابتلاعها واخفاءها داخل أمعاءه حيث وباخضاعه الى التفتيش الدقيق وبالتحري معه اعترف بأنه قام إجمالا بإخفاء 100 كبسولة داخل أمعاءه عن طريق البلع.

وقد تم تحرير محضر في الغرض ورفع مخالفة التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة تحجيرا باتا كما تم بعد استشارة النيابة العمومية إحالته والمادة المخدرة إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

يشار إلى أنها العملية الثالثة في ظرف الـ 24 ساعة الماضية التي تم ضبطها من قبل مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من هذا النوع حيث تم في عمليتين مشابهتين ضبط مسافرين قادمين من كوناكري وقد ابتلعا 311 كبسولة من الكوكايين والقنب الهندي.

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