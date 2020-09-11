بمطار قرطاج: إحباط تهريب 1049 غرام من مخدر الهروين

تمكنت مصالح الديوانة بالتنسيق مع شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 1049 غراما من مخدر الهيروين وذلك على إثر اشتباه أعوان شرطة الحدود على مستوى نقطة التفتيش الأمني في مسافرة تونسية قادمة من إسطنبول.

وتم بإحالتها إلى مصالح الديوانة إخضاع المسافرة و أمتعتها إلى التفتيش الدقيق، مما مكن من العثور على كمية من المخدرات مخفية بمناطق حساسة من جسد المسافرة و كمية أخرى مخفية داخل كيسين من الشاي.

وتم على إثر استشارة النيابة العمومية إحالة المشتبه بها إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة التحريات في الموضوع.

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