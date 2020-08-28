بمطار قرطاج: إحباط تهريب 16 صكا بنكيا بحوالي 858 ألف دينار

تمكنت مصلحة تفتيش المسافرين التابعة للمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج مساء اليوم الخميس 27 أوت 2020، من إحباط محاولة تهريب 16 صك بنكي مسحوب من مصرف تونسي بقيمة جملية قدرت بحوالي 858 ألف دينار كانت بحوزة مسافر تونسي مقيم بالخارج تم ضبطه على مستوى قاعة المغادرة (فضاء التسجيل).

وتم رفع مخالفة محاولة تصدير أدوات دفع مالي بدون ترخيص من البنك المركزي التونسي و تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة المسافر إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد استكمال اجراءات البحث والتتبع.

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