بمطار قرطاج: إحباط تهريب 5.7 كلغ من الذهب بقيمة 1.2 مليون دينار

تمكنت مصالح الديوانة بالتنسيق مع شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 5.7 كغ من المصوغ من الذهب عيار 18 قدرت قيمته بحوالي 1.2 مليون دينار وذلك على إثر اشتباه أعوان شرطة الحدود على مستوى نقطة التفتيش الأمني في محتوى أمتعة أربعة مسافرين تونسيين قادمين من إسطنبول.

وبإحالتهم إلى أعوان الديوانة تم إخضاع المسافرين و أمتعتهم إلى التفتيش الدقيق، مما مكن من العثور على كميات المصوغ مخفية حول جسد المسافرين و داخل حقائبهم المحمولة.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية للحجز و التتبع، قامت مصالح الديوانة بدعوة خبير عدلي قصد تحديد معدن المصوغ و تعييره و تقييمه.

و تم على إثر ذلك تحرير محضر من أجل التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة وإحالة المشتبه بهم إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد مواصلة التحريات في الموضوع.

كلمات البحث :تهريب;ذهب;مطار قرطاج