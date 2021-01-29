بمطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب 172 غرام من مخدر الهيروين

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 172 غراما من مخدر الهيروين مخفية بإحكام داخل جسم مسافرة تونسية قادمة من اسطنبول.

وكانت كمية المخدرات المذكورة ملفوفة في شكل 4 كبسولات تمكن أعوان الديوانة من الكشف عنها إثر إخضاع المسافرة المذكورة إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور عليها مخفية بأماكن حساسة من جسمها.

وتم تحرير محضر في الغرض ورفع مخالفة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة تحجيرا باتا كما تم بعد استشارة النيابة العمومية إحالتها والمادة المخدرة إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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