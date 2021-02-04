بمطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب 259 غرام من مخدر الكوكايين

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم على إثر التنسيق بين مصالح الديوانة و شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج إخضاع مسافر تونسي قادم من دولة أوروبية محل إجراء حدودي، إلى التفتيش الدقيق من طرف أعوان الديوانة حيث تم كشف كمية من مخدر الكوكايين تزن 259غ مخفية بمنطقة حساسة من جسده.

وبينت الديوانة بأنه على إثر التحري معه توفرت معطيات تفيد بإمكانية تواجد أفراد من شبكة تهريب المخدرات بانتظار وصول المسافر خارج المطار فتولت مصالح الديوانة توجيه دورية قصد التثبت من هذه المعطيات وقد تمكنت من إلقاء القبض على 03 أنفار داخل سيارة في علاقة بالموضوع فتم الإحتفاظ بهم.

و أذنت النيابة العمومية باستشارتها بإحالة ذوي الشبهة الى الفرق الأمنية المختصة لمزيد البحث.

كلمات البحث :الكوكايين;تهريب;مطار قرطاج