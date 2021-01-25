بمطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب 31 كبسولة من الكوكايين



تمكنت فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج يوم أمس الاحد 24 جانفي 2021 ، من إحباط محاولتي تهريب كمية من مخدر الكوكايين ومن مخدر القنب الهندي (الزطلة) في شكل كبسولات قام مسافران قادمان من كوناكري بإخفائها عن طريق البلع وبأماكن من جسمهما.

وقد اشتبه أعوان الديوانة في المسافرين و بإخضاعهما إلى التفتيش الدقيق، تم ضبط 31 كبسولة من مخدر الكوكايين قام المسافر بابتلاعها وتزن إجمالا 535 غراما.

وفي عملية ثانية، تم حجز كمية من القنب الهندي مخفية بجسم مسافرة تبين أيضا أنها قامت بابتلاع كمية أخرى من الكبسولات المخدرة حيث بلغت عدد الكبسولات التي قامت بإخفائها 280 كبسولة قدر وزنها بـ 1833 غراما.

وتم تحرير محضري حجز في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة ملفي القضيتين إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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