مطار قرطاج: حجز عملة أجنبية وكمبيالات بقيمة 500 ألف دينار

تمكن أعوان الديوانة اليوم الثلاثاء 09 جوان 2020، بمطار تونس قرطاج من ضبط مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 20.400 أورو مخفية داخل الأمتعة الشخصية لمسافر تونسي إضافة إلى مجموعة من الشيكات والكمبيالات المخفية داخل أغراضه بقيمة تجاوزت الـ 500 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق مقتضيات التشريع الديواني والصرفي و تحرير محضر لمحاولة التصدير بدون إعلام وبدون ترخيص من البنك المركزي التونسي لعملة أجنبية.

كما أنه وبخصوص حجز سندات الدفع والكمبيالات فهي تنضوي في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وتمت إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات في الموضوع.

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