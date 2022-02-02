بمطار قرطاج: حجز كمية من علب البوتكس المهربة بقيمة 200 ألف دينار

تمكن أعوان الفريق الأمني المشترك بمطار تونس قرطاج المتكوّن من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لمحافظة شرطة الحدود ومكتب الديوانة بالمطار من إحباط محاولة تهريب كمية من علب البوتكس قدرت بـ216 علبة مخفية داخل حقيبة مسافر تونسي قادم إلى تونس من الخارج.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بما يفوق الـ200 ألف دينار.

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