بمطار قرطاج: حجز 250 ألف دينار من العملة الأجنبية

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، من حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها تتمثل في 55 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 163 ألف دينار مخفية داخل أمتعة مسافرة تونسية أثناء قيامها بإجراءات مغادرة التراب التونسي لم تقم بالتصريح بها لدى الديوانة.

كما حجزت مصالح الديوانة بالمطار اليوم مبالغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها تمثل في 25400أورو أي ما يعادل84 ألف دينار بحوزة مسافرين لم يصرحوا بمبالغ العملة التي بحوزتهم وكانوا يستعدون لمغادرة التراب التونسي إلى وجهات مختلفة.

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