بمطار قرطاج: حجز مبلغ من العملة الأجنبية وسبائك ذهب بقيمة تجاوزت 900 ألف دينار

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، من ضبط مسافر مغاربي بمنطقة العبور أثناء استعداده للسفر، حيث أفاد المعني بالأمر لمصالح الديوانة أنه يتحوز على مبلغ 10 آلاف أورو تولى التصريح بها بطريقة قانونية، إلا أن أعوان مصلحة تفتيش المسافرين بالمطار اشتبهوا في تصرفات المسافر فتولوا اخضاعه إلى التفتيش الدقيق مما مكن من العثور داخل طيات ملابسه على مبلغ 60 ألف أورو غير مصرح بها و 5 صفائح من الذهب تزن إجمالا حوالي 4.5 كلغ.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة المسافر إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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