بمطار قرطاج: حجز نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين التابعة للمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الأحد 8 مارس 2020، من إحباط محاولة تهريب 479 غرام من مخدر الكوكايين تم ضبطها بحوزة مسافر تونسي مقيم بالخارج.

وجاء ذلك بعد استهدافه على مستوى أروقة التفتيش، حيث تبين أنه يخفي في منطقة حساسة من جسمه كيسين يحتويان على المادة المخدرة.

وتم في الإبان التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت للمصالح الأمنية المختصة بمواصلة الأبحاث مع المشتبه به.

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