بمطار قرطاج: حجز 111 ألف أورو بحوزة مسافر أجنبي

أحبطت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بحوزة مسافر أجنبي كان يستعد لمغادرة البلاد التونسية نحو بلد مجاور.

وتتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان فرقة تفتيش المسافرين بقاعة الرحيل في تصرفات المسافر المذكور حيث بسؤاله إن كان لديه ما يصرح به أجاب بالنفي وبإخضاعه إلى التفتيش الدقيق تم العثور تحت طيات ملابسه على مبالغ من العملة الأجنبية قدرت بحوالي 111 ألف أورو.

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