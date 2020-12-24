بمطار قرطاج: حجز 1260غ من مخدر الماريخوانا

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج فجر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدر الماريخوانا تم ضبطها مخفية بإحكام داخل علب لمواد غذائية بحوزة مسافر يحمل جنسية إفريقية قادم من مدينة كوناكري.

و بتفتيش علب الأغذية التي كانت تحتوي على مواد سائلة تم العثور على كبسولات من مخدر الماريخوانا تزن حوالي 1260 غرام.

وتم استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس و التي أذنت بالإحتفاظ بالمشتبه به و إحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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