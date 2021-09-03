بمطار قرطاج: حجز 3 كلغ من الحلي و مبالغ من العملة المزيفة

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج في عمليتين منفصلتين من ضبط 3 كلغ من حلي الزينة بحوزة مسافرة تونسية الجنسية قادمة من فرنسا لم تصرح به وتعمدت إخفاءه داخل أمتعتها الشخصية .

كما تمكنت الفرقة نفسها فجر اليوم، من ضبط مبلغ من الأوراق النقدية المزيفة قدر بـ297 ألف أورو و29ألف دولار تم العثور عليها بحوزة مسافر أجنبي قادم من إسطنبول مخفية داخل علبة للمرطبات وسط أمتعة المسافر المذكور والذي بالتحري معه أفاد أنه قام باقتناء هذه الأوراق المالية من أحد الملاهي بالخارج وهي تستعمل لغرض الترفيه وتحمل عبارة « invalid ».

ولمزيد التحري تم إحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد التحقق من نوعية هذه الأوراق النقدية والغرض من جلبها إلى تونس.

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