بمطار قرطاج: حجز 4 صفائح من القنب الهندي لدى مسافر تونسي

اخر تحديث : 19/01/2020

مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج تحجز 04 صفائح من القنب الهندي

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس السبت 18 جانفي 2020، من إحباط محاولة تهريب أربع صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن حوالي 1028 غرام تم ضبطها مخفية داخل حقيبة مسافر تونسي قادم من مدينة الدار البيضاء.
وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التتبعات.


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