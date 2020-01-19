بمطار قرطاج: حجز 4 صفائح من القنب الهندي لدى مسافر تونسي

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس السبت 18 جانفي 2020، من إحباط محاولة تهريب أربع صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن حوالي 1028 غرام تم ضبطها مخفية داخل حقيبة مسافر تونسي قادم من مدينة الدار البيضاء.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التتبعات.

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