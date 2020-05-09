بمطار قرطاج: ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر على رحلة إجلاء

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الجمعة 08 ماي 2020، من إحباط محاولة تهريب مادة مخدرة متمثلة في حوالي 22 غرام من الماريخوانا تم ضبطها بحوزة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم على متن رحلة إجلاء من مطار بلغراد تقل 125 مسافرا.

و تتمثل تفاصيل العملية في إشتباه أعوان الديوانة في سلوك المسافر أثناء مروره من منطقة المراقبة الديوانية و بإخضاع أمتعته الشخصية للتفتيش الدقيق تم العثور داخل علبة شامبو على قطعتين من المادة المخدرة.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالإحتفاظ بالمشتبه به و إحالته إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال اجراءات البحث و التتبع.

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