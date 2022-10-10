بمعبر رأس جدير: إحباط تهريب 7 آلاف حبة دواء مخدر

تمكنت فرقة الحراسة بالقيطون التابعة لمصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير من ضبط سيارة ذات ترقيم أجنبي اشتبه أعوان الديوانة في احتواءها على بضاعة محجرة وكان سائقها يستعد لإتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه بإخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق، تم العثور داخلها على كمية من حبوب الدواء المخدرة وكمية من السجائر أجنبية المصدر مخفية بإحكام داخل لوحة القيادة قدرت بـ7470 حبة نوع » pregabalin 300mg » و 150 علبة سجائر.

وقد تم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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