بمعبر رأس جدير: إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية إلى ليبيا

تمكن أعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب 23741 حبة دواء مختلفة الأنواع (enoxa، tardyferon، cetradol..) مخفية بإحكام داخل خزان الوقود لسيارة تونسية يقودها مواطن تونسي أصيل إحدى ولايات الوسط كان يستعد لمغادرة التراب التونسي نحو القطر الليبي الشقيق.
وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض وبإستشارة النيابة العمومية تم الإحتفاظ بالمخالف لمزيد البحث والتحري.
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