بمناسبة انتهاء مهامه: السفير العُماني يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامّه ببلادنا.

ونوّه رئيس الدولة بالعلاقات التاريخية والمتميّزة التي تجمع الجمهورية التونسية بسلطنة عمان، وأكّد على ما يتوفّر من فرص واعدة في المستقبل لتوسيع قاعدة مجالات التعاون الثنائي لتشمل قطاعات جديدة، وذلك ترسيخا للإيمان المشترك بضرورة الارتقاء بالروابط الأخوية بين البلدين إلى أفضل المراتب.

ومن جانبه، أعرب السفير العماني عن تقديره وشكره للدّعم الذي حُظي به طيلة فترة عمله بتونس، مجدّدا تأكيد حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقات التعاون الفني مع تونس في شتى المجالات خاصة منها التعليمية والطبية والقضائية، فضلا عن إرساء حركية جديدة على مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري.

كلمات البحث :السفير العُماني;تونس;علاقات