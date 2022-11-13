بمناسبة عيد الشجرة.. سعيّد يغرس شجرة زيتون بجبل بوقرنين

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، إلى جبل بوقرنين أين تولّى غرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم الاختيار على هذا المكان للتأكيد على أن تونس ستبقى خضراء وستزداد اخضرارا مهما فعل من أشعل الحرائق قصدا.

وبيّن رئيس الجمهورية أن تونس ستظل قوية بمؤسساتها وأنه آن الأوان لوضع حدّ للتطاول على الدولة والتعويل على القدرات الذاتية للخروج من الأوضاع الراهنة التي يسعى من أشعل النيران أن تبقى تونس فيها.

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