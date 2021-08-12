بمناسبة عيد المرأة: البنوك تفتح شبابيكها بعد غد السبت

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الخميس 12 أوت 2021، أن البنوك ستفتح أبوابها بعد غد السبت 14 اوت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النّهار، لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

كما سيفتح البنك المركزي شبابيكه بمقرّه الرئيسي وبكافة الفروع خلال اليوم نفسه والتوقيت نفسه لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.

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