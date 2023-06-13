بمنوبة وسليانة: استرجاع عقارين دوليين فلاحيين بمساحة تقدّر بـ 26 هكتارًا

تمكنت مصالح كلّ من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة والإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الثلاثــاء 13 جوان 2023 من استرجاع عقــارين دوليين فــلاحيين بمساحة جملية تقدّر بـ 26هك.

العقار الأول كائن بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة ومساحته 10 هك، بينما يقع العقار الثاني بمنطقة سيدي منصور من معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة على مساحة 16 هك.

وجرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن واليي منوبة وسليانة ضد متصرفين دون وجه حق، وذلك بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المسؤولة بالجهتين، وقد تم تسليمهما إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية بكلتا الولايتين.

هذا وستتولى الجهات الإدارية المتعهدة بهذين العقارين المسترجعين إعادة توظيفهما في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

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