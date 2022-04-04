بميناء حلق الوادي: إحباط تهريب 116 ألف حبة اكستازي و3 كلغ من الكوكايين

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من حجز كمية هامة من المواد المخدرة مخفية بإحكام على متن سيارة يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا حيث إثر الاشتباه في محتوى السيارة تم إخضاعها للتفتيش الدقيق مما مكن من العثور على مخبأ مهيأ أسفل هيكلها بداخله 23 كيس بلاستيكي تحتوي على 116391 حبة اكستازي تزن إجمالا 65 كلغ و ثلاث أكياس من مادة الكوكايين تزن 3350 غرام.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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