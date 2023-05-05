بميناء حلق الوادي: إحباط تهريب 1249 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي في إطار مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس من ميناء جنوة، من ضبط كمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة ) مخفية بإحكام داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج .

وأبرزت الديوانة التونسية في بلاغ لها بأن ذلك تم إثر تمرير سيارة المسافر المذكور على جهاز التفتيش بالاشعة حيث تم التفطن إلى وجود أجسام مشبوهة داخل السيارة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على مخبأ مهيأ به آثار لحام ومادة طلاء حديثة بالصندوق الخلفي للسيارة وبفتحه تم العثور داخله على 1249 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن إجمالا 134 كلغ.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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