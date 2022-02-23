بميناء حلق الوادي: إحباط تهريب 30 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمحافظة شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب لعدد 30 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن إجمالا 2970 غرام و 7000 قرص من مخدر « subutex ».

وبينت الديوانة التونسية في بلاغ لها، بأنه بالإشتباه في شاحنة قادمة إلى تونس من ميناء جنوة الإيطالي و بعرضها على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود أجسام مشبوهة مخفية داخل بعض المعدات الأمتعة الموردة على متنها، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم ضبط المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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