بميناء حلق الوادي: إحباط تهريب 59 صفيحة من مخدر القنب الهندي

اخر تحديث : 09/11/2022

زطلة

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من حجز كمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل سيارة مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة .
وقد تشكك أعوان الديوانة المكلفين بالتفتيش في محتوى سيارة المسافر المذكور وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبيّن وجود أجسام غريبة داخلها.
وبتفتيشها تم العثور داخلها على 59 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا حوالي 5800 غرام.
تم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.


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