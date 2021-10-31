بميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 57 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 57 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن 5650 غرام مخفية داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا.

وتتمثل تفاصيل العملية في استهداف السيارة المذكورة من قبل وحدة الكشف بالأشعة بالميناء حيث تم التفطن إلى وجود أجسام مخفية في هيكل السيارة يشتبه في أنها مواد مخدرة وبعرضها على الأنياب المختصة في الشم، تم التأكد من جدية الشبهة.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم اخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين والعثور على صفائح المادة المخدرة داخل أجزاء من هيكل السيارة.

و أذنت النيابة العمومية باستشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.

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