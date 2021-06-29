بميناء حلق الوادي: الديوانة تحجز مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 750 ألف دينار

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي إثر تفتيش سيارة وأدباش مسافر قادم إلى تونس من ميناء مرسيليا من حجز مبالغ من العملة الأجنبية بلغت 227500 أورو أي ما يعادل 750 ألف دينار تونسي مخفية داخل مقاعد مخصصة للأطفال بالسيارة وداخل آلة تبريد .

ويشار إلى أن المسافر المذكور أجاب بالنفي عند سؤاله من قبل أعوان الديوانة بالميناء إن كان لديه ما يصرح به.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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