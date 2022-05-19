بميناء رادس: إحباط تهريب 16500 علبة سجائر أجنبية المصدر

تمكنت مصالح الديوانة بميناء رادس بالتنسيق مع مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ من إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية المصدر وذلك إثر عمل استعلامي مفاده محاولة ادخال كميات من السجائر داخل حاويات فارغة من قبل بعض الأشخاص فتم إثر رصد تحركات مشبوهة بقرب أحد الحاويات الفارغة من قبل الأعوان العاملين بفضاء المراقبة بالكاميرا بديوان البحرية التجارية والموانئ فتم التنسيق مع مصالح الديوانة بالميناء حيث تحولت دورية على عين المكان ليتم ضبط أحد الأشخاص بصدد تهريب 36 طردا تحتوي على 16500 علبة سجائر أجنبية المصدر.
وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن الاحتفاظ بذي الشبهة واحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
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