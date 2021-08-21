بميناء رادس: تونس تتسلم 20 ألف لتر من الأكسجين من إيطاليا

تسلمت تونس، اليوم السبت 21 أوت 2021 بميناء رادس، 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا في إطار الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19.

وتم تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وتوماسو سانسوني، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية الإيطالية بتونس.

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