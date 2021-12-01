بميناء رادس: تونس تتسلّم 40 طنا من الأكسيجين المُسال من السعودية

تسلّمت تونس، اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 بميناء رادس، 40 طنا من الأكسجين المسال منحته المملكة العربية السعودية في إطار دعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19.

وتم تسلّم هذه الدفعة من الأكسجين بحضور علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

كلمات البحث :الأكسيجين;السعودية;تونس;ميناء رادس