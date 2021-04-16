بنزرت: إصابة 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهن

أكد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إصابة 30 عاملة فلاحة بإصابات متفاوتة الخطورة دون تسجيل أي حالة وفاة جراء انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهن فجر اليوم بمنطقة الشفايفية من عمادة تسكراية طريق سجنان من ولاية بنزرت.

وأوضح المصدر ذاته، انه تم توجيه احدى العاملات الى مستشفى ماطر، و4 عاملات لمستشفى منزل بورقيبة و25 عاملة لمستشفى بنزرت، لتلقي الاسعافات اللازمة، ووصف حالتهن الصحية بالـ « مستقرة »، مشيرا إلى أن سبب الحادث انفلاق العجلة الخلفية اليمنى للسيارة، الأمر الذي تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة.

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