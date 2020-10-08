بنزرت: إقرار إجراءات استثنائية توقيا من كورونا

اخر تحديث : 08/10/2020

ميناء بنزرت

أًصدر والي بنزرت محمد قويدر اليوم الخميس، عددا من القرارات سيُنطلق في تنفيذها ابتداء من يوم غدٍ الجمعة في إطار التوقي من إنتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.

وتتمثل القرارات في:
-إلزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك في الفضاءات المفتوحة
-تعليق صلاة الجمعة وغلق الميضات بجميع الجوامع والمساجد
-إيقاف انتصاب الأسواق الأسبوعية لكل أنواعها
-منع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم في جميع المعتمديات وذلك لمدة أسبوعين.
-مواصلة القيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة بصفة دورية
-ضمان العمل بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوين مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بها.
-ضمان انتظامية التزود بجميع المنتوجات الهامة والأساسية.


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