بنزرت: إقرار إجراءات جديدة لمجابهة فيروس كورونا

أعلن رئيس اللّجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة والي بنزرت، محمد قويدر اليوم الجمعة، عن إجراءات وقائيّة جديدة تهدف للحدّ من انتشار فيروس « كورونا » المستجد نظرا لارتفاع نسق العدوى الفيروسية بعدد من مناطق الجهة، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين يوم 03 إلى 11 أفريل الجاري.

و تتمثّل القرارات في:

- مواصلة منع كل التجمعات لأكثر من 04 أشخاص بالأماكن العمومية ومنع الاحتفالات العامة والخاصة

-رفع الكراسي بالمقاهي، وفرض استعمال الكؤوس والأواني البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد

-غلق الحمامات وقاعات الرياضة بكافة المعتمديات

-تعليق صلاة الجمعة وغلق محلات الوضوء العمومية

-منع الاستهلاك على عين المكان للمأكولات والمشروبات بالمطاعم

-منع التجمعات

-تعليق الأسواق الأسبوعية بكامل ولاية بنزرت

-إلزام الأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة

-دعوة المؤسسات الخاصة خلال الفترة نفسها إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان، وتنظيم العمل للحد من اكتظاظ وسائل التنقل وبمراكز العمل

-الاقتصار على 30 شخصا بالنسبة لمواكب الدفن.

وسيتم بالتوازي مع هذه القرارات تشديد الرقابة والحرص على تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة والمؤسسات الجامعية، والحرص على احترام التباعد الجسدي والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة.

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