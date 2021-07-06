بنزرت: إقرار الحجر الصحي الشامل بعدد من المعتمديات لمدة 5 أيام

تقرر اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي شامل بمعتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل ومنزل بورقيبة وتينجة وجومين لمدة 5 أيام، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين المقبلين 8و9و10و11و12 جويلية 2021.

كما تقرر مواصلة حظر الجولان على جميع الأشخاص من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي ويُستثني هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأًحاب العمل الليلي والتزود بالأسواق وكل ما يتعلق بالامتحانات الوطنية والجامعية.

ويتم خلال هذه الفترة منع التنقل بين العمادات والمعتمديات المجاورة داخل وخارج الولاية إلا الحالات المرخّص فيها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.

كما تقرر تعليق ارتياد دور العبادة وغلق المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية وكافة المحلات التجارية ما عدى محلات تجارة المواد الغذائية وغلق السوق اليومية والاسبوعية.

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